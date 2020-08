«Aumenti contenuti che seguono l’andamento del mercato»

La Sonnenstube della Svizzera è sempre stata una delle mete più gettonate per i turisti. E questo 2020, che ha saputo stravolgere le nostre abitudini, non è riuscito a minare le certezze dei confederati. La ripresa per campeggi e strutture alberghiere a sud delle Alpi è stata decisamente positiva - complici anche le restrizioni legate ai viaggi all’estero a causa del coronavirus che hanno fatto lievitare la domanda interna - tanto che i prezzi per le camere d’albergo nella stagione estiva sono aumentati del 5% rispetto alla scorsa estate. A evidenziarlo è stato il domenicale svizzerotedesco «NZZ am Sonntag», il quale si è basato su una valutazione dell’operatore Switzerland Travel Centre. Questa tendenza è però limitata solo a Ticino e Grigioni, dove il rincaro è stato del 4%. Nell’Oberland bernese e in Vallese si è invece assistito a un crollo tra il 18% e il 20%, nella Svizzera centrale e in quella orientale tra il 10% e il 16% e nella regione del lago di Ginevra del 7%. Questo contraccolpo si spiega con la forte dipendenza di queste regioni dal turismo degli affari, che in questo periodo è in netta diminuzione.

Un inizio mese sotto tono

Il nostro cantone, ci spiega il presidente di Hotelleriesuisse Ticino Lorenzo Pianezzi, ha invece beneficiato della sua forte vocazione turistica. «C’è stato un leggero aumento dei prezzi dovuto alla forte richiesta che abbiamo registrato a partire da metà luglio. Nella mia struttura, per esempio, il rincaro è stato di 3-4 franchi per una camera che ne costa 170-180». Nelle prime due settimane di luglio «l’affluenza è stata nettamente inferiore rispetto allo scorso anno e abbiamo iniziato a lavorare con un numero importante di clienti a partire da metà mese». L’aumento dei prezzi delle camere, prosegue Pianezzi, segue l’andamento del mercato e quest’anno ha influito anche il fatto che questo “boom” di metà luglio sia stato preceduto da un periodo inferiore alle aspettative. «Nella mia struttura, nelle prime due settimane di luglio ho registrato un 27% di pernottamenti in meno rispetto al 2019».

Riscoperta una nuova clientela

Insomma, per la categoria la ripartenza vera e propria c’è stata da un paio di settimane. «Chi è partito subito bene dopo il lockdown è la categoria degli alberghi di lusso, che offrono ai clienti piscine e parchi in cui muoversi lontani dagli assembramenti». La domanda chiave che gli albergatori si pongono è: quanto durerà il boom? «Abbiamo avuto un forte afflusso di clientela giovane romanda e della Svizzera interna. Bisognerà capire se in autunno tornerà quella “classica”, ovvero gli over 60 e i pensionati. Speriamo si sentano più al sicuro quando l’afflusso inizierà a calare».

Ottimismo per il futuro

L’unica certezza, per ora, è che i risultati positivi registrati in queste settimane non saranno sufficienti a colmare le perdite sofferte in primavera. «Il turismo interno ha sopperito in termini di pernottamenti al crollo della clientela straniera. Finanziariamente, però, non è stato così», spiega Pianezzi. «Quest’anno è mancato il turista danaroso. La spesa media di un europeo è di 170 franchi a notte, un arabo ne spende anche 450-500. Se consideriamo che da marzo abbiamo perso mezzo milione di pernottamenti notiamo subito come le perdite finanziarie non possano essere colmate». Nonostante questo contraccolpo finanziario, c’è ottimismo sul futuro delle strutture alberghiere: «In Ticino ci sono strutture attive da decenni e che quindi sono molto solide».

