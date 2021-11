Terzo trimestre: terzo aumento consecutivo. In Ticino il numero dei frontalieri a settembre ha raggiunto quota 74.199. «Una tendenza oramai innegabile. Ma la domanda da porsi è un’altra: dove lavorano questi permessi G?». Amalia Mirante, economista SUPSI, non nasconde la sua preoccupazione: «Si conferma l’aumento nel terziario. In cinque anni la quota è passata dal 62 al 66%». Ma possiamo parlare di effetto sostitutivo? «Da anni il mercato del lavoro ticinese è sofferente e non più in grado di dare lavoro alle persone che forma o che ha formato». Non solo. Secondo Mirante le storture del mercato sarebbero la causa del calo demografico e dell’invecchiamento del cantone: «Questo fenomeno non tocca unicamente i giovani, ma anche gli adulti». Quanto all’effetto sostitutivo, la nostra interlocutrice...