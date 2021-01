(aggiornato alle 11:35) La vita del 58.enne protagonista di un grave incidente della circolazione avvenuto questa mattina verso le 8 a Stalvedro è in pericolo. Stando a quanto riporta la polizia cantonale in una nota, l’uomo, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, circolava in direzione Nord quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima dell'area di servizio di Stalvedro, è andato a urtare contro un veicolo pesante, fermo in quel momento sulla carreggiata per il dosaggio del traffico e alla cui guida si trovava un 36.enne cittadino italiano.