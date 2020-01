(Aggiornato alle 23.45) - «Indovinate che targhe avevano i tre veicoli coinvolti in un tamponamento assurdo in corsia di sorpasso dopo il pontediga in autostrada stasera?». A domandarselo su Twitter con tanto di faccina arrabbiata e lancio del sondaggio è il direttore del Dipartimento delle istituzioni (DI) Norman Gobbi (vedi sotto).

Il consigliere di Stato si riferisce all’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all’altezza di Bissone in cui due persone sono rimaste ferite. L’incidente, che ha coinvolto tre automobili, ha portato al ferimento di due persone, fortunatamente non gravi. Il direttore del DI non ha però fatto direttamente riferimento alle persone ferite, ma alla loro provenienza, lasciando intendere che le automobili fossero immatricolate in Italia.