Ancora un nulla di fatto in Commissione sanità e sicurezza sociale sul tema dell’autogestione al Macello. Come già accaduto due settimane fa, è nuovamente slittata la decisione su una mozione del 2012 che chiede un intervento più deciso da parte del Cantone nel trovare una soluzione alternativa agli spazi attualmente occupati a Lugano. L’atto parlamentare inoltrato da Fabio Schnellmann (PLR), Roberto Badaracco (PLR) e Gianrico Corti (PS) - lo ricordiamo - chiede al Cantone «di individuare gli spazi definitivi adeguati, con tutte le normative del caso, da adibire a Centro Sociale autogestito cantonale».

Inizialmente il gremio politico presieduto da Massimiliano Robbiani (Lega) stava lavorando su due rapporti: uno del relatore Raoul Ghisletta (PS), che proponeva l’introduzione di un mediatore allo scopo di trovare uno spazio adeguato, ma in ogni caso nel Luganese, e uno di Tiziano Galeazzi (UDC), che chiedeva invece al Cantone di estendere la ricerca del nuovo spazio a tutto il territorio ticinese. La firma, come detto, era attesa per l’11 marzo scorso ma i commissari avevano preferito attendere la decisione del Municipio di Lugano su un eventuale sfratto. Decisione poi arrivata la settimana successiva, il 18 marzo.