Le attuali raccomandazioni dell'UFSP in materia di protezione contro il contagio da coronavirus richiedono all'industria dei trasporti pubblici di adottare ulteriori misure per ridurre il rischio di infezione per i passeggeri e i conducenti. La direzione di AutoPostale ha pertanto deciso di interrompere la vendita dei biglietti da parte dei conducenti a partire dall'11 marzo. Ai passeggeri verrà chiesto di acquistare i biglietti attraverso altri canali, come ad esempio le biglietterie automatiche o i canali digitali come gli shop online e le applicazioni.