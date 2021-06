AVS: «Siamo pronti al referendum»

I due temi caldi della settimana – l’innalzamento dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni nell’ambito della riforma AVS21 e la demolizione dell’ex Macello – hanno tenuto banco anche nel corso del Comitato cantonale online del Partito socialista. «La situazione pensionistica di centinaia di migliaia di donne in questo Paese è insufficiente. Ma invece di risolvere questo problema, la maggioranza borghese del Consiglio nazionale ha preferito approvare una riduzione delle pensioni, aumentando l’età pensionabile delle donne a rendite invariate», ha esordito la co-presidente Laura Riget. Il PS ha già annunciato battaglia e il referendum contro questa decisione «incomprensibile» non è escluso: «Se non ci saranno sostanziali miglioramenti a questa proposta di legge, siamo pronti a combattere qualsiasi taglio alle pensioni fianco a fianco con i sindacati e il movimento femminista». Non è mancato un accenno alla situazione delI’Istituto di previdenza del Canton Ticino: «Purtroppo anche a livello cantonale le notizia in ambito pensionistico non sono positive. Da mesi la maggioranza borghese della Gestione tiene ferma la questione del risanamento dell’IPCT. Siamo pronti a batterci contro questo vergognoso temporeggiare».