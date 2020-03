C’è chi ha avuto l’accortezza di chiedere maggiori informazioni all’operatore, scoprendo per esempio che quando dice «Chiamo da Berna» intende dal canton Berna (l’operatore spiega di chiamare da Wengen, che effettivamente è nell’Oberland, ma noi ci permettiamo di dubitare che la chiamata sia effettivamente partita dalla Svizzera). Chiaramente il tentativo, almeno all’inizio, è di far credere di essere legato in qualche modo alla Confederazione.

Ma non è l’unico caso. Un’altra società – utilizzando dei numeri che apparentemente sembrano provenire da cellulari svizzeri (prefisso 078, ma anche in questo caso ci permettiamo di dubitare che sia un’utenza realmente attiva) – in queste ore sta tempestando di chiamate molte persone. La telefonata inizia con un «Si ricorda di me?», prosegue chiedendo agli interlocutori come si stanno proteggendo dal coronavirus per poi passare al tentativo di vendere prodotti naturali.