AximGroup sospende temporaneamente l’attività dei suoi cantieri a tutela dei dipendenti. La società comunica che «in attesa di una chiara presa di posizione da parte dalle autorità cantonali e federali in merito al COVID-19, Axim Group ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività dei suoi cantieri. La cosa a cui teniamo maggiormente è la tutela della salute delle nostre persone. Fino a nuovo avviso, a partire da questa sera, mercoledì, fino a nuove disposizioni cesseremo la nostra attività operativa sui cantieri. Attenendoci alle norme di sicurezza, continueremo invece la nostra attività tecnico/amministrativa nei nostri uffici, mentre piccole attività propedeutiche alla chiusura e messa in sicurezza dei cantieri saranno ancora svolte nelle giornate di giovedì e venerdì».

La società ribadisce di «attenersi scrupolosamente alle disposizioni legali in materia di sanità vigenti nei paesi di residenza».