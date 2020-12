Anche quest’anno la FCTSA (Federazione Cantonale Ticinese Servizi di Ambulanza) e la Fondazione Ticino Cuore (AMUT), hanno voluto trasmettere i propri auguri di buone feste alla popolazione, agli enti partner e ai propri collaboratori con un video. La FCTSA raggruppa, oltre ai servizi di soccorso ambulanza del Ticino e del Moesano, la centrale Ticino Soccorso 144, REGA Base Ticino e l’accademia di medicina d’urgenza. Il filmato ha anche il duplice scopo di sensibilizzare l’utenza ai tre numeri di telefono destinati al servizio sanitario: 144 per le chiamate d’urgenza delle ambulanze, 091 800 18 28 per il servizio di Guardia Medica e lo 0800.144.144 per l’hotline coronavirus. Ed è proprio su questo tema che si concentra il video, ideato e realizzato da Rescue Media, nel quale Babbo Natale presenta sintomi del virus ma con l’aiuto di un elfo trova la soluzione per portare a termine la sua missione...