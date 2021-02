Si chiama «Accesso alla ferrovia 2023». L’obiettivo del progetto è di migliorare l’accesso alle stazioni e in seguito ai treni da parte delle persone con problemi di mobilità. Le FFS hanno preparato un programma di lavori che nei prossimi anni interesserà sei stazioni ticinesi. Il cantiere a Maroggia – ci spiega il portavoce delle FFS Patrick Walser – è stato aperto il 7 gennaio scorso. La spesa prevista è di 9 milioni di franchi. I lavori dureranno 3 anni. Altre stazioni coinvolte nell’operazione sono quelle di Rivera-Bironico, Taverne-Torricella, Biasca e Cadenazzo e Balerna. Per quest’ultima, però, sussistono problemi in quanto il Comune non è completamente d’accordo con il progetto preparato delle Ferrovie. «I piani delle FFS non ci convincono del tutto. Secondo noi si potrebbe fare di più. Di conseguenza abbiamo interposto un’opposizione al momento della pubblicazione dei piani, all’indirizzo dell’Ufficio federale dei trasporti, sezione autorizzazioni» afferma il sindaco di Balerna Luca Pagani. Per il momento si è in attesa di una risposta. Ma andiamo con ordine.

Pagani non nega che alla stazione ci siano scale e ostacoli da eliminare. La struttura deve insomma essere messa a norma. «Però sono previste rampe molto lunghe per accedere dal sottopasso ai binari e non sono servite bene nel tratto dai posteggi per i disabili. Allora abbiamo chiesto alcune modifiche del progetto, sia per avvicinare i posteggi dei disabili alle rampe, sia per l’installazione di uno o più lift che aiutino gli spostamenti. Altro problema: la demolizione della pensilina d’attesa centrale. Per noi va mantenuta, è molto importante per proteggere da pioggia e caldo estivo. La stazione importante e molto utilizzata. Se va in porto lift inclinato lo sarebbe ancora di più» conclude.