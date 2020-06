Il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso concernente i lavori preparatori del turno di ballottaggio per l’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati. Lo comunica il Governo ticinese, dicendo di aver preso atto con soddisfazione della sentenza.

Con sentenza di ieri, 3 giugno, il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha respinto il ricorso – presentato dall’avvocato Gianluca Padlina – che metteva in discussione la validità del turno di ballottaggio del 17 novembre 2019, per l’elezione dei due deputati ticinesi Marco Chiesa e Marina Carobbio al Consiglio degli Stati. Il ricorrente aveva contestato l’operato delle Cancellerie dei Comuni ticinesi, per quanto riguarda la tempestività dell’invio del materiale di voto agli elettori residenti all’estero.