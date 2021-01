La chiusura di bar e ristoranti a partire dal 22 dicembre decisa dal Consiglio federale, così come l’inasprimento delle misure per contenere la pandemia annunciato mercoledì, è fonte di grande preoccupazione per diverse filiere agroalimentari ticinesi. Tantoché il settore ha deciso di scrivere al Consiglio di Stato ticinese per chiedere un sostegno «concreto» e «in tempi molto rapidi». A farsi promotrice di questa iniziativa è stata l’Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT), associazione che raggruppa tutto il settore vitivinicolo del nostro Cantone. E con essa, a sottoscrivere la missiva inviata al Governo cantonale, anche diverse altre filiere dell’agroalimentare: l’Associazione mastri macellai e salumieri; la Federazione orto-frutticola ticinese; la Federazione ticinese produttori...