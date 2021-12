«Saranno in molti ad adottare la regola del 2G, al bar ma non solo». Gabriele Beltrami, direttore di GastroTicino, non ha dubbi: la possibilità di limitare l’accesso solo a chi è vaccinato o guarito piace. Soprattutto perché in questo modo ogni locale è libero di scegliere in base allo spazio a disposizione e alla propria clientela. «Stiamo ricevendo molte chiamate negli ultimi giorni, i nostri associati vogliono capire esattamente come muoversi e quali regole devono essere rispettate».

Nuove regole

Con le nuove disposizioni del Consiglio federale, ricordiamo, le strutture possono scegliere di limitare l’accesso ai guariti o vaccinati. In questo modo, cade l’obbligo di stare seduti durante la consumazione ed è possibile anche rinunciare alla mascherina. «Una bella opportunità, soprattutto per...