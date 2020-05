Il quadro a tinte fosche tracciato dal sondaggio di Gastrosuisse, secondo cui nove esercizi pubblici starebbero lavorando in perdita, sembra risparmiare il nostro cantone. «Immagino che la percentuale possa essere del 15-20%», ci spiega il presidente di GastroTicino Massimo Suter. «Noi siamo monostagionali e stiamo andando verso il clou della stagione. A differenza del resto della Svizzera, per noi l’inverno è terra bruciata». È dunque ancora presto per trarre conclusioni. «A metà-fine ottobre potremo sapere quanti esercizi pubblici avranno creato abbastanza indotto per sopravvivere all’inverno. Quel che è certo è che bisogna lavorare sodo». Ovviamente le misure più restrittive come la distanza di de metri tra i tavoli comporta una riduzione «del 40-50% dei posti», e questo implica «un calo equivalente del fatturato». La preoccupazione principale, trovandosi nel periodo cruciale per il turismo ticinese («Durante il ponte gli svizzerotedeschi hanno risposto molto bene», sottolinea Suter), è quella di poter disporre di abbastanza spazio utile per creare indotto. «Non vogliamo fare barricate, ovviamente accoglieremo con favore una riduzione dello spazio di sicurezza a un metro e mezzo oppure a un metro, come avviene nei trasporti pubblici e nei negozi».