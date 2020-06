«La crisi da coronavirus non farà diminuire il numero di bar e ristoranti in Ticino. Continueremo invece a ucciderci a vicenda». Così Massimo Suter, presidente di Gastroticino, in un articolo pubblicato sul Caffè della domenica di oggi. Suter commenta l’offerta di esercizi pubblici nel nostro cantone: c’è n’è uno ogni 120 abitanti, un record in Svizzera.

La crisi legata al coronavirus avrà ripercussioni anche nel settore degli esercizi pubblici ma, secondo il numero 1 di Gastroticino, «se una scrematura ci sarà, si verificherà solo nel numero di esercenti: i locali resteranno sempre gli stessi».

Nei giorni scorsi sono stati presentati i dettagli di «Vivi il tuo Ticino», l’iniziativa per sostenere il settore del turismo in Ticino del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) in collaborazione con BancaStato e l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT).

Il progetto - che prende il via domani, lunedì 22 giugno, - si rivolge ai ticinesi, purché maggiorenni e residenti domiciliati in Ticino, invitandoli a scoprire, quest’estate, il loro territorio: apprezzarne le bellezze, gustarne i sapori e cogliere le opportunità di svago e di divertimento esistenti. In particolare, nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 2020 «Vivi il tuo Ticino» offre ai ticinesi che sceglieranno di trascorrere le loro vacanze nel nostro Cantone dei vantaggi concreti attraverso due prodotti: «Gusta il Ticino» e «Soggiorna in Ticino».

Il primo offre la possibilità di beneficiare di uno sconto di 25 franchi per una cena nel nostro Cantone. Lo sconto viene applicato dal ristoratore se il cliente ha speso un importo minimo di 40 franchi. Per ottenere lo sconto sarà possibile, dal 22 giugno, collegarsi al sito viviiltuoticino.ch: dopo aver compilato un semplice formulario, si riceverà direttamente a casa il buono «Gusta il Ticino». Il buono sconto può essere richiesto da tutti i maggiorenni e residenti domiciliati in Ticino una sola volta e utilizzato unicamente per cenare in un esercizio (ristoranti, snackbar, capanne, osterie, grotti, canvetti, trattorie, birrerie, bar e agriturismi) che aderisce all’iniziativa e che effettua servizio al tavolo (non è quindi valido per asporto o servizio a domicilio). Può inoltre essere l’occasione per degustare piatti che valorizzano i prodotti tipici, contribuendo a sostenere ulteriormente l’economia locale. Sono altresì possibili ulteriori sconti garantiti da partner privati.

