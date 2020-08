In Ticino il lockdown, per quanto più severo che nel resto del Paese, non ha ridotto il numero di frontalieri. Alla fine del secondo trimestre i lavoratori in possesso di un permesso G attivi nel nostro cantone (67.311) sono calati solo leggermente (-0,8%) rispetto al primo trimestre. Di contro, il loro numero è aumentato dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il trend è simile anche in Svizzera, dove il numero di frontalieri è salito a 332.117, ossia lo 0,6% in più rispetto allo scorso trimestre e il 2,9% in più rispetto all’anno scorso.

Su questo tema abbiamo sentito il professor Mauro Baranzini, economista e già decano della Facoltà di scienze economiche dell’USI.

«A mio avviso - nota Baranzini - è ovvio che il numero dei permessi sia restato più o meno uguale, ma bisognerebbe sapere...