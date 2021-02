«Basta camere doppie nelle case per anziani: tutti i residenti in case per anziani, nessuno escluso, devono aver diritto ad un proprio spazio, anche se piccolo, privato». Questo il pensiero dell’MPS che ha presentato una mozione al Gran Consiglio al fine «di introdurre una disposizione di legge che preveda, su tutto il territorio cantonale, l’obbligatorietà dello standard delle camere singole sia nelle case per anziani che nelle altre strutture sanitarie a lunga degenza».