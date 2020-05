«No al fango sulle case anziani». Lo chiede, in un comunicato, la Commissione paritetica cantonale (CPC) del contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle case anziani ed altri enti del Canton Ticino. «Le verifiche e gli approfondimenti da parte degli enti di controllo sanitario e delle istituzioni cantonali sulle case anziani del nostro cantone sono certamente necessari, anche in un momento difficile, perché servono a correggere gli inevitabili problemi che esistono in ogni organizzazione e ad apprendere dal passato per agire nel futuro», si legge nello scritto firmato da Giuditta Rapelli e Raoul Ghisletta, rispettivamente presidente e segretario della CPC. «Diciamo invece no alle campagne tese a gettare discredito sulle case anziani, che sono dannose e demotivanti per il personale che vi lavora, soprattutto quando vi è una situazione critica. Il personale infatti sta facendo importanti sacrifici: sacrifici legati alla turnistica, al carico di lavoro, ai rischi sanitari e al carico psicologico dei decessi, che scandiscono sempre ogni casa anziani (e questo al di là dell’emergenza COVID-19). Anche i responsabili dell’organizzazione del lavoro sanitario, dei servizi generali e dei servizi amministrativi sono stati confrontati con situazioni impreviste ed eccezionali nei mesi di marzo ed aprile 2020. Spiace quindi che si utilizzino pubblicamente termini come omertà per dipingere la realtà nelle case anziani in momenti non facili».