«Basta vendere bufale alla popolazione». Si potrebbe riassumere così la missione dei favorevoli all’iniziativa «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la imitazione)» promossa dall’UDC e su cui il popolo sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 27 settembre. Oggi pomeriggio a Bellinzona si sono riuniti al tavolo dei sostenitori membri dell’UDC, della Lega e alcune voci fuori dal coro del PLR, che hanno presentato nel dettaglio i motivi per sottoscrivere un chiaro «sì» all’iniziativa sulla scheda elettorale e, soprattutto, scardinare quelle logiche - definite «fake news» - proposte dai contrari. A cominciare dal consigliere nazionale democentrista e vicepresidente dell’Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) Piero Marchesi, secondo il quale «avere una Svizzera con 10 milioni di abitanti comporterebbe il sovrappopolamento del nostro Paese e provocherebbe traffico, inquinamento, e metterebbe ulteriormente sotto pressione il mercato del lavoro». In sostanza, per Marchesi «i danni sarebbero più dei benefici».

Scardinare bufale, dicevamo, ed è proprio quello che ha fatto il neopresidente UDC Svizzera e consigliere agli Stati Marco Chiesa durante il suo intervento, passando in rassegna punto per punto le principali divergenze tra i favorevoli all’iniziativa e i contrari. Chiesa è partito dalla questione dei lavoratori qualificati, considerati «una parte infinitesimale in confronto a tutti gli immigrati», passando al tema del fallimento della ricerca, all’accordo di libero scambio, per poi arrivare all’impatto sul mondo scolastico e sull’ambiente. Ed è proprio sulla questione climatica che il neoeletto presidente infligge una stilettata al vertice dei Verdi: «Scendono in piazza per il clima, ma quando si trovano confrontati con un’immigrazione di massa che conta un milione di persone, con code chilometriche sulle nostre strade, non intendono sostenere la nostra iniziativa perché non vogliono toccare le relazioni con l’Unione europea. Sono incoerenti».

La palla della discussione è poi passata al granconsigliere UDC Paolo Pamini, che ha illustrato uno studio terzo con l’intento di sfatare il mito de «i bilaterali sono nocivi all’economia». Secondo lo studio, sarebbe stata proprio la libera circolazione ad aver «affossato» il PIL procapite elvetico e che, in conclusione, «la popolazione sarebbe cresciuta più velocemente dell’aumento del PIL». Mettendo da parte dati, grafici, nazionalità, età e istruzione degli immigrati in Svizzera, il consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri, prendendo la parola, ha specificato un aspetto che «spesso non viene colto»: «Limitare non vuol dire azzerare l’immigrazione, come alcuni sostengono. È un’iniziativa moderata, non estremista». Dopo aver ricordato i dati dei frontalieri che quotidianamente varcano i confini ticinesi, Quadri si è scagliato contro la preferenza indigena light, la cui utilità «è pari a zero ed è come un boomerang, perché anche i frontalieri possono iscriversi agli sportelli URC». Gli interventi delle forze a destra dello scacchiere politico si concludono con Raide Bassi, rappresentante ASNI e consigliera comunale UDC a Lugano che ha ricordato le preoccupazioni che affliggono i giovani ticinesi.

La palla della discussione è poi passata alle voci fuori dal coro, ovvero ai liberali radicali Fabio Schnellman e Andrea Giudici che, nonostante appartengano ad un partito opposto, hanno deciso di sostenere l’iniziativa. «La domanda non è perché un liberale dovrebbe sostenere l’iniziativa, ma perché il partito non dovrebbe farlo», ha esordito il granconsigliere PLR. Per Schnellmann, le motivazioni che l’hanno spinto a stare dalla parte degli iniziativisti sulla tematica della libera circolazione sono principalmente due: «Il problema occupazionale, perché il Ticino ha più disoccupati della Lombardia – rileva -, e la questione del sovrappopolamento, perché avere 10 milioni di abitanti tra qualche anno è decisamente troppo». Sulla stessa linea anche il già granconsigliere Giudici: «La dirigenza (quella del PLR, ndr.) dovrebbe riflettere sui bisogni della popolazione, perché se la maggioranza dei ticinesi sostiene l’iniziativa vuol dire che il nostro partito non rispecchia più la volontà dei cittadini».

