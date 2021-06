I convogli Giruno sono alimentati con energia idroelettrica, un elemento importantissimo per limitare al minimo l’impatto ambientale. La strategia delle FFS in quest’ottica è chiara; in quanto fornitore di servizi di mobilità le FFS si impegnano a favore di una sostenibilità a 360 gradi sul piano economico, ecologico e sociale. Entro il 2025 le FFS puntano a produrre tutta la corrente di trazione da fonti rinnovabili ed entro il 2030 intendono raggiungere l’impatto climatico zero.

Il Giruno offre ai passeggeri un totale di 810 posti a sedere in doppia trazione (405 posti in singola trazione) con una lunghezza massima di 400 metri. I treni sono dotati di un accesso a pianale ribassato per le diverse altezze dei binari in Svizzera, in Austria, in Italia e in Germania. Questo moderno convoglio supera i requisiti della legge sui disabili, contando circa il doppio dei posti a sedere e dei WC accessibili alle sedie a rotelle. Il Giruno dispone inoltre di: prese su tutti i sedili, toilette separate per uomini e donne, vani multifunzione e compartimenti per biciclette, ampi portabagagli e un moderno concetto di illuminazione LED a risparmio energetico. La flotta Giruno conta 29 convogli. Il nome Giruno deriva da «girun», che in romancio significa poiana.