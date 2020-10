Il Consiglio di Stato ha adattato oggi le disposizioni in vigore in Ticino, per tenere conto delle ultime decisioni del Consiglio federale: è stato in particolare introdotto il nuovo limite di 15 persone per gli assembramenti spontanei in luogo pubblico.

Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che, a partire da domani, il personale dell’amministrazione cantonale dovrà indossare la mascherina ogni volta che lascerà la propria postazione di lavoro. La protezione individuale sarà obbligatoria in particolare durante le riunioni di lavoro, negli spazi comuni, nei contatti con il pubblico dove non esistono separazioni in plexiglas, e per tutte le attività lavorative all’esterno in cui non è possibile mantenere la distanza personale.

Il Consiglio di Stato intende inoltre favorire da subito l’accesso al telelavoro per le collaboratrici e i collaboratori dell’amministrazione cantonale, in linea con quanto raccomandato dalla Confederazione. A partire da domani entreranno pertanto in vigore nuove disposizioni che renderanno più semplice lavorare da casa, fino a un massimo settimanale di due giornate e mezza oppure, compatibilmente con le esigenze di servizio, autorizzare in modo alternato il telelavoro per una durata settimanale (una settimana di telelavoro e una settimana intera di presenza in ufficio).

Il Governo informa inoltre che mercoledì 21 ottobre organizzerà un momento informativo, in diretta streaming, per fare il punto della situazione epidemiologica in Ticino e fornire maggiori dettagli sulle decisioni odierne.

©CdT.ch - Riproduzione riservata