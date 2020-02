C’è chi lo legge come un segno premonitore chi invece della scaramanzia se ne fa un baffo. Sia come sia, ieri qualche commento tra il serio ed il faceto se lo sono lasciati sfuggire i (pochi) presenti alla cerimonia pubblica con la quale sono stati sorteggiati i numeri delle liste per l’elezione del Municipio e del Consiglio comunale di Bellinzona. Senza tenervi sulle spine, diremo subito che il numero 1 è abbinato all’Unità di Sinistra (PS, PC, GISO e Indipendenti), il 2 a Verdi, ForumAlternativo e Indipendenti, il 3 al Partito liberale radicale, il 4 a MPS-POP-Indipendenti, il 5 a Lega dei Ticinesi-UDC-UDF e Indipendenti, il 6 a Partito popolare democratico-GG-Verdi liberali. In corsa unicamente per il Consiglio comunale, la lista Liberi è stata sorteggiata con il numero 7. Le candidature ormai definitive saranno pubblicate martedì all’albo comunale con l’indicazione, se del caso, delle condanne iscritte al casellario giudiziale.