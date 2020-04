A Bellinzona l’amministrazione comunale si rimette in moto

Da lunedì prossimo, 27 aprile, e fino al 3 maggio è prevista la prima tappa della progressiva riattivazione dei servizi dell’amministrazione comunale di Bellinzona secondo il piano allestito dal Municipio in considerazione del progressivo ritorno alla normalità pianificato dalle autorità federali e cantonali. In particolare verrà riaperto lo sportello multifunzionale del quartiere di Bellinzona; l’accesso sarà contingentato, per cui si invita l’utenza a recarvisi soltanto per pratiche urgenti che non possono essere evase al telefono (058/203.10.01) oppure online (www.bellinzona.ch). Gli sportelli settoriali rimarranno accessibili di principio su appuntamento e per questioni non prorogabili.