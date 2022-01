L’ultimo anno della prima legislatura della nuova Bellinzona ha portato un sostanzioso aumento di abitanti all’ombra della Fortezza e nei suoi quartieri. Il 31 dicembre 2021 si contavano in totale 44.530 residenti, fa sapere il Municipio: ovvero 474 in più rispetto a un anno prima.

Analizzando il dettaglio relativo ai 13 quartieri che formano la nuova Bellinzona, è possibile affermare che l’aumento è perlopiù generalizzato. I quartieri in percentuale più popolati rimangono Bellinzona (42,78% del totale con +190 persone nell’ultimo anno e 19’051 abitanti) e Giubiasco (20,01%, +100, totale 8’911). A Sementina gli abitanti sono aumentati in un anno di 91 unità (raggiungendo quota 3’415), 59 a Claro (3’141), 29 a Monte Carasso (2’998), 1 a Gudo (876), 7 a Preonzo (654), 20 a Pianezzo (600), 11 a Sant’Antonio (274) e 3 a Moleno (131). Si registrano di fatto aumenti tra i residenti di tutti i quartieri tranne a Camorino (-23, per un totale di 2’833), Gorduno (-4, 848 abitanti) e Gnosca (-10, 798).

Lo scorso anno sono stati registrati 378 nascite (in linea o in leggera flessione rispetto agli anni precedenti) e 351 decessi (nel 2020 a causa della prima ondata pandemica se n’erano contati ben 492), per un saldo positivo di 27 unità. Sul nostro territorio risiedono persone di 110 diverse nazionalità. I più numerosi sono i cittadini svizzeri (74%), italiani (16,5%) e portoghesi (2%).

In Città nel 2021 si sono celebrati 257 matrimoni e sono state effettuate 124 naturalizzazioni: in entrambi i casi si tratta di dati in leggera flessione se comparati agli altri anni della prima legislatura.

