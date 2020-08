A Biasca le temperature più calde della Svizzera

Oggi MeteoSvizzera ha come noto esteso la sua allerta canicola anche alle regioni di Ginevra e del Giura. Come noto l’allarme - con pericolo di livello marcato, grado 3 su 4 - concerneva già il Ticino e la Svizzera nord-occidentale e ha validità fino a mercoledì. La fase più intensa, per il sud della Alpi, è prevista in questo fine settimana.