Alleati lo scorso autunno per le elezioni federali, a Biasca il prossimo 5 aprile Partito liberale radicale e partito popolare democratico si daranno battaglia per affermarsi quale prima forza politica del Comune. Primato che in questa legislatura che volge al termine è detenuto dal PLR. Nel 2016 ottenne infatti 616 schede (26,4%), ovvero 25 in più delle 591 (25,3%) dei «rivali»...