Non è per nulla piaciuta ai vertici dell’Ofible l’ultima esibizione di Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, la nota trasmissione di Canale 5. Il campione di bike trial si è prodotto in un esercizio di equilibrio con la bicicletta nientemeno che sul parapetto della diga del Luzzone, in Valle di Blenio. La sua prodezza, per modo di dire, è stata mandata in onda mercoledì scorso. E sta facendo il giro del Web e dei social media nonché sui principali portali online della vicina Penisola. «Un video sconcertante», ha tuonato il quotidiano Libero, ad esempio. Mentre alcuni utenti plaudono all’impresa del 41.enne, il cui slogan «a bombazza!» è oramai giunto in milioni di case in Italia e non solo grazie al tg satirico inventato da Antonio Ricci. Le Officine idroelettriche di Blenio non denunceranno l’atleta, ma ne biasimano il comportamento. Brumotti, da notare, ha fatto lo stesso nella diga di Santa Maria, poco a nord del Passo del Lucomagno.