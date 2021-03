Funzionari cantonali o comunali, docenti e avvocati. Ventuno dei 43 candidati a un seggio nel Municipio di Bellinzona rientrano in queste tre categorie professionali: quasi la metà. È quanto emerge analizzando le sette liste presentate in vista delle elezioni in programma il prossimo 18 aprile. Sette sono funzionari o funzionari dirigenti delle amministrazioni pubbliche (cantonale o comunale), altrettanti sono professionalmente attivi come docenti o ricercatori, e 6 sono avvocati, notai e giuristi in ambito privato. Vi sono poi 6 impiegati amministrativi o tecnici in varie aziende o attività pubbliche e private, 4 titolari o dirigenti d’azienda, 4 pensionati, 3 dirigenti in altri ambiti (territoriale, sociale, culturale-associativo), una studentessa, e 5 altri profili che non rientrano nelle...