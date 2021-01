Gli sportelli della Sezione della circolazione di Camorino rimarranno aperti, ma solo su appuntamento. Lo comunica il Dipartimento delle istituzioni, precisando che la misura entra in vigore a partire da mercoledì 20 gennaio e rimarrà attiva almeno sino a venerdì 5 febbraio (compresi).

Durante questo periodo è garantita l’evasione delle pratiche che giungeranno tramite posta, depositate nell’apposita bucalettere collocata all’esterno della sede di Camorino o online. Inoltre per casi di comprovata necessità sarà possibile fissare l’appuntamento per evadere la pratica allo sportello (da richiedere per e-mail o telefonicamente allo 091/814 97 00). Gli esami di guida e i collaudi si svolgeranno regolarmente.