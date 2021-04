A corsa ai piedi dell’Everest per fare del bene

«È una popolazione che ti dà talmente tanto che non puoi restare indifferente. Pur vivendo in condizioni di povertà sono generosi, hanno un cuore immenso. E poi c’è il paesaggio, la montagna, la natura. Qualcosa di eccezionale e unico». Ad Arianna Regis il Nepal è entrato nel cuore. Tanto da portarla a costituire, a fine 2019, l’associazione con sede a Claro «Nepal per Te Tashi Delek» (di cui è vicepresidente) con lo scopo di sostenere progetti sociali ed educativi in diverse regioni, fra cui il Dolpo e il Solukhumbu.

Nonostante l’emergenza sanitaria il gruppo di amici non è rimasto con le mani in mano. Ed è nata l’idea di un’iniziativa che ha il duplice obiettivo di mantenere vivo lo spirito del consesso e di raccogliere fondi a favore del Paese himalayano. Ecco quindi che sabato prossimo,...