Colpo di scena a Giornico: il PPD, partito di maggioranza relativa in Municipio, si ritrova ad affrontare le elezioni del prossimo 5 aprile senza i tre uscenti. Il sindaco Giovanni Bardelli e i colleghi Bruna Bodino e Fulvio Tomasini hanno comunicato ieri sera alla sezione, riunita in assemblea, la scelta di non più ricandidarsi. «È una decisione loro che come sezione rispettiamo. Se abbiamo paura di perdere la poltrona di sindaco? Vedremo cosa decideranno gli elettori», commenta interpellato dal CdT il presidente Rosolino Bellotti. Bardelli guida il Comune bassoleventinese da soli due anni, dopo essere subentrato al compianto Romano Rossi, il quale era stato sindaco per oltre 40 anni.

Per l’Esecutivo di Giornico si preannuncia pertanto un ricambio importante. Oltre agli uscenti popolari democratici, secondo nostre informazioni non dovrebbe ripresentarsi nemmeno il vicesindaco de I Liberali Renato Scheurer, mentre non conosciamo le intenzioni della municipale della Lista civica Lorenza Ambrosini. Chi mira per contro ad entrare in Municipio, ricordiamo, è l’ex granconsigliere Donatello Poggi con «Giornico 2030», il quale ha già depositato la proposta di candidatura in Cancelleria comunale.