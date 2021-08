La campagna vaccinale prosegue con l’obiettivo di raggiungere la maggior copertura possibile tra la popolazione ticinese. In questo senso – oltre al coinvolgimento degli studi medici e in futuro delle farmacie –, il dispositivo dei Centri cantonali viene adattato e a partire dal 16 agosto 2021 la conduzione del Centro di Giubiasco passerà dalla Protezione civile alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Dipartimento delle istituzioni.

Sono oltre 400 mila le dosi somministrate nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, iniziata lo scorso 4 gennaio 2021 nelle case anziani. La quota di persone completamente vaccinate supera il 53% e oltre 202 mila ticinesi hanno ricevuto almeno una dose. Attualmente le vaccinazioni sono in corso nei due centri cantonali di Giubiasco e Lugano, così come in alcuni studi medici. Ricordiamo che il Centro di Lugano chiuderà alla fine del mese, mentre l’iscrizione al Centro di Giubiasco è sempre possibile tramite la piattaforma online all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione. Il sistema permette sia di scegliere data e orario a dipendenza delle proprie esigenze, sia di annunciarsi per essere convocati non appena vi sono dosi disponibili.