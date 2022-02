Ciclismo

La zona dell’aeroporto di Ambrì, che ora accoglie anche il nuovo stadio, ospita per la sesta volta in vent’anni la carovana: lo farà con la partenza della tappa tutta ticinese del 16 giugno - II segretario comunale di Quinto Nicola Petrini: «Siamo abituati e abbiamo tutte le carte in regola per organizzare una manifestazione che può attirare gente e intrattenere la popolazione locale»