I cittadini di Grono non dovranno recarsi alle urne per l’elezione del sindaco e dei municipali che resteranno in carica nel quadriennio 2021-2024. Entro la scadenza dei termini, per la carica di sindaco è stata presentata una sola candidatura: quella di Samuele Censi (il quale, ricordiamo, è anche granconsigliere) che risulta quindi rieletto tacitamente. Quattro le candidature per i quattro posti in seno al Municipio, ovvero quelle degli uscenti Dolores Zoppi, Amos Spinetti e Mauro Piccamiglio, nonché di Erno Menghini che sostituisce Dieter Suter. Un bel segnale di continuità, dunque, per il Comune bassomesolcinese nato ufficialmente il 1. gennaio 2017 dalla fusione con Leggia e Verdabbio.