«Mai vista una cosa del genere» è il commento di Nicolò Parente, sindaco di Lumino, all’indomani della furia devastante che ha messo sottosopra il Comune del Bellinzonese. «I due riali che attraversano il paese – racconta al CdT – si sono gonfiati in modo impressionante, sbriciolando letteralmente strutture di protezione che parevano indistruttibili. Stiamo parlando di veri e propri muraglioni. Una furia che ha danneggiato numerosi manufatti pubblici e toccato molte abitazioni private. Da una di queste una famiglia ha dovuto mettersi in salvo in fretta e furia. Stiamo valutando se e come potranno tornare a casa».