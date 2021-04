«Il Municipio è convinto che il presente investimento possa accrescere la vocazione spor-tiva del comparto scolastico; rappresenterà sicuramente un’attività all’aria aperta complementare a quanto già presente in loco e indubbiamente interessante in vista dell’apertura del nuovo centro extrascolastico al palazzo patriziale». A Lumino come nei Paesi scandinavi. Presto si potrà camminare o correre su una pista finlandese. Il Legislativo nelle scorse settimane ha dato via libera al credito di 25.000 franchi (a fronte di un investimento complessivo pari a 55.000 franchi) per la realizzazione della struttura su dei terreni di proprietà del Comune e del locale Patriziato nella zona della nuova ala del comparto scolastico.

Un percorso più «morbido»

Attualmente in Svizzera vi sono più di 250 piste finlandesi....