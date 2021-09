Due serate «fusion» tra arte, musica ed enogastronomia. Tornano a proporle, dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia, l’associazione PerBacco ed il Museo di Villa dei Cedri. L’appuntamento con la terza edizione di «Vino in Villa» è per venerdì 24 e sabato 25 settembre. Il primo weekend d’autunno, nella suggestiva cornice del parco di Villa dei Cedri si potrà conoscere qualcosa in più sulla cultura enologica del territorio ticinese e sull’arte svizzera del paesaggio tra il 1850 e il 1920 in maniera piacevole e conviviale. L’associazione PerBacco ha invitato alcune cantine del territorio a presentare i loro vini con una degustazione preserale all’interno del parco. Saranno presenti per l’occasione le cantine CAGI, Chiericati, I Fracc, Mondò, Pianello, Pianmarnino, Pizzorin e Settemaggio. Seguirà una ricca offerta di vini sempre della regione e un menu gastronomico a base di prodotti e piatti tipici ticinesi preparati dalla cucina del Grotto Sbardella di Giubiasco. Le note dal vivo degli artisti e delle band locali - come i Bandella Fibrass, Sugar ON & Lupo Lupazzi e infine Diana & Encuentro - allieteranno l’ambiente con musica per tutti che va dal pop al blues & fusion.