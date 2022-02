È già tempo di pensare all’estate. Sì perché l’ente autonomo Bellinzona Sport è alla ricerca di bagnini ausiliari per la stagione estiva che si aprirà il 14 maggio per concludersi il 18 settembre. L’attività prevede ovviamente la sorveglianza dei bagnanti in piscina e, eventualmente, lavori di manutenzione e pulizia secondo le disposizioni del responsabile. Occorre avere almeno 18 anni. Lo stipendio minimo è di 18 franchi all’ora (lordi) per turni giornalieri di circa 6 ore (e un giorno di congedo settimanale). Maggiori informazioni sul sito www.bellinzona.ch . Il termine per inoltrare i documenti richiesti via posta normale o via e-mail a [email protected] scade il 25 marzo.