«Abbiamo agito nel rispetto delle leggi di uno Stato democratico»

A Bellinzona prima di calarsi completamente nel clima pre-elettorale c’è spazio per una polemica riguardante la convenzione tra la Città e le 16 parrocchie operanti sul territorio e la Comunità regionale della Chiesa evangelica. Contro il testo, approvato dal Consiglio comunale il 21 ottobre scorso, un cittadino ha interposto ricorso al Governo. La censura ha effetto sospensivo. Ora 15 presidenti (su 16: manca Monte Carasso) dei Consigli parrocchiali hanno sottoscritto una lettera, trasmessa alla redazione, attraverso la quale si distanziano dai contenuti del ricorso e nella quale ribadiscono la bontà dell’accordo sottoscritto fra le parti. La convenzione, della validità di otto anni, «prevede il versamento di un contributo annuale non variabile di 238.500 franchi per le 16 parrocchie, suddiviso in un contributo al costo dell’insegnamento religioso e un contributo da distribuire alle parrocchie». La chiave di riparto è già stata stabilita da queste ultime «con decisione unanime e molto solidale», puntualizza la missiva.