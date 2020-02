Bellinzona non cambia abitudini. Il mercato rimane il mercato. Così è stato anche oggi. Il tradizionale appuntamento promosso dalla locale Società dei commercianti si è regolarmente svolto nonostante l'allarme legato al coronavirus. Non c'era il pienone, ma nemmeno poca gente considerando la giornata uggiosa. «Abbiamo deciso di non cedere agli allarmismi, pur non sottovalutando la situazione, naturalmente. C'erano sì meno espositori, ma questo è normale considerando il periodo invernale. Succede ogni anno. Per i prossimi sabati valuteremo di volta in volta, ma l'idea è quella di non annullare il mercato», spiega la presidentessa dei Commercianti Claudia Pagliari. Il clima che si respirava era il solito, anche se ovviamente nello spazio di una settimana si è passati dall'ambiente di festa del Rabadan a quello forse un po' più dimesso dopo una settimana difficile per tutto il Cantone, ma comunque la quotidianità deve proseguire. E così è stato anche all'ombra dei castelli. «A titolo personale non ho grossi timori per quanto sta succedendo. Il Municipio è in contatto con l'autorità cantonale e segue naturalmente da vicino l'evolversi della situazione. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico, ma ragionare con la propria testa. E il fatto che il mercato si sia svolto è un segnale importante», afferma il sindaco Mario Branda.