«Al di là dell’aspetto finanziario, questa situazione è logorante dal punto di vista psicologico. Viviamo perennemente nell’attesa delle decisioni delle autorità che sembrano rimbalzarsi la palla, nell’incertezza per quello che sarà il futuro e nella speranza che le cose migliorino». Ha voglia di parlare, Davide Della Vecchia, gestore dell’hotel e ristorante-pizzeria Des Alpes di Airolo.

Da persona intelligente misura le parole e calibra gli aggettivi. Il suo non è affatto uno sfogo. Ma è la «voce» degli esercenti delle valli, già sofferenti per lo spopolamento, che più di quelli delle città sono duramente toccati dalle conseguenze dell’ennesima chiusura del settore della ristorazione. E che potrebbe continuare per un altro mese e mezzo: Berna, come noto, pare intenzionata a prolungare lo stop...