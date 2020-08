«Abbiamo salvato l’estate: poteva essere una catastrofe»

Il coronavirus non ha tolto il sorriso a Juri Clericetti. Da tre anni è direttore dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino e una stagione estiva come l’attuale non avrebbe potuto immaginarla nemmeno nel peggiore degli incubi. Eppure il comprensorio si sta difendendo più che bene, tanto che dopo una primavera difficilissima a causa del lockdown da luglio si è tornati, più o meno, al trend abituale. D’altronde, non è un mistero, la Turrita e le valli hanno nel mercato interno il punto di riferimento, che oltretutto si è rinforzato nonostante il «nemico invisibile». Contrariamente a Lugano, infatti, nei distretti a nord del Ceneri il turista asiatico o arabo non è frequentissimo. Al massimo fa una toccata e fuga, ma raramente si ferma a dormire. Ecco pertanto che nella nostra regione il settore, a fine anno, alla resa dei conti potrebbe subire meno contraccolpi a seguito della pandemia che altrove. Anche se – ma su questo aspetto entreremo nei dettagli più avanti – ci sono margini per fare ancora meglio.

Da luglio va meglio

La chiacchierata con il nostro interlocutore parte da quel nefasto mese di marzo, quando sembrava che il turismo ticinese fosse destinato all’annus horribilis. «Me lo ricordo benissimo: tra addetti ai lavori si parlava di una diminuzione dei pernottamenti del 70-80% a livello generale, in tutto il Ticino. Una catastrofe. Personalmente sono sempre stato ottimista, in cuor mio sapevo che la situazione avrebbe potuto essere meno drastica della più pessimistica delle previsioni. Certo, abbiamo perso la Pasqua, ma dall’Ascensione vi è stata un’inversione di tendenza. Non confermata a Pentecoste e in giugno, questo va detto. Tuttavia da luglio le cose sono cambiate», esordisce Juri Clericetti. Nel Bellinzonese e valli è stato un mese dove le cifre sono state di poco inferiori al 2019. E agosto – pur non avendo ancora i dati definitivi – dovrebbe concludersi in linea con gli scorsi anni se non meglio: «C’è una ripresa, questo è ormai evidente. Speriamo che continui così anche in autunno. Verosimilmente a conti fatti dovremmo chiudere il 2020 con una diminuzione del 30-35%. Sarebbe potuta andare molto peggio».

Di fronte al bivio

Questa maledetta pandemia, però, potrebbe avere conseguenze ben peggiori, dilatate nel tempo. Ci spieghiamo meglio. L’OTR bellinzonese potrebbe trovarsi di fronte ad una scelta qualora «l’ente pubblico non dovesse darci una mano. A fine marzo abbiamo chiesto il lavoro ridotto, ma non tutte le OTR hanno finora ricevuto una risposta. Questo significa che, se dovessimo attingere ai nostri fondi per coprire questa spesa, vorrebbe dire che saremmo costretti inevitabilmente a dover fissare delle priorità per quanto riguarda i progetti. Non si può arrivare dappertutto, mi sembra evidente, con i mezzi finanziari a nostra disposizione. Ma sacrificare dei progetti non fa bene al turismo...».

Appartamenti: solo 300 su 6.000

Un altro aspetto legato più prettamente all’alto Ticino è quello relativo alle case secondarie. La COVID-19 ha portato i turisti a ridefinire la loro modalità di fruire delle vacanze, prediligendo gli alberghi più piccoli o, appunto, i rustici e/o le abitazioni non occupate per buona parte dell’anno. Su questo punto Juri Clericetti ha una visione che non fa una grinza: «La richiesta è stata enorme, soprattutto nelle valli di Blenio e Leventina. La domanda è stata nettamente superiore all’offerta, anche considerando che noi non disponiamo di moltissime strutture ricettive. Nella nostra regione vi sono complessivamente 6.000 appartamenti, ma ne sono stati messi a disposizione solo 300. Pochissimi. Il proprietario non capisce che così facendo si fa del male da solo. Affittandolo potrebbe difatti recuperare i costi di gestione e creare dell’indotto sul territorio. Capisco che ci possano essere dei timori inerenti al virus o dei motivi affettivi, in ogni modo a mio avviso è un’opportunità che avrebbe dovuto essere colta maggiormente. In un periodo complicato come quello che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo è indispensabile remare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo darci una mano, insomma».

«Prolungate fino a novembre»

Quale autunno sarà?, chiediamo infine al direttore dell’OTR bellinzonese. «Difficile dirlo», risponde Juri Clericetti, «molto dipende dalle condizioni meteorologiche. Se in settembre ed ottobre dovesse fare ancora bello, allora i turisti potrebbero tornare a Sud delle Alpi. L’appello che faccio, condiviso dalle altre tre organizzazioni e dall’Agenzia turistica ticinese, agli albergatori e ai gestori degli attrattori turistici (impianti di risalita, musei, ecc.; ndr.) è quello di prolungare la stagione, fino a novembre, così da recuperare il mese e mezzo perso in primavera. Chiaramente non è una cosa che si può organizzare dall’oggi al domani, ma grazie ad un sistema flessibile si potrebbero ridurre i costi. E a trarne beneficio sarebbe tutto il turismo ticinese».

