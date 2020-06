Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio riguardante un importante progetto selvicolturale per la cura di 110 ettari di foreste nel bosco di protezione di Leontica, tramite tagli di rinnovazione e di stabilità e interventi fitosanitari nei popolamenti boschivi naturali composti principalmente da conifere. Lungo i corsi d’acqua l’intervento prevede l’allontanamento degli alberi schiantati in alveo e l’eliminazione degli alberi che presentano una stabilità limitata e che potrebbero causare con il loro crollo un ostacolo al deflusso delle acque con conseguente formazione di serre. «Questi interventi - sottolinea il Governo in una nota odierna - assicurano a lungo termine una funzione protettiva efficace da parte del bosco contro i pericoli di caduta sassi, frane, colate di detrito, alluvionamento e valanghe». Con l’intervento selvicolturale si promettono benefici sulla sicurezza negli abitati di Leontica, Cumiasca e Comprovasco e sulle varie infrastrutture presenti sul territorio del Comune di Acquarossa. Per garantire un’esecuzione razionale dei lavori e permettere la futura gestione del patrimonio boschivo, il progetto prevede anche delle opere di miglioria alle infrastrutture forestali di allacciamento esistenti.