Quante sono in Ticino, dal 2019 al 2021, le persone condannate per reati contro l’integrità sessuale? È la domanda posta al Consiglio di Stato da un’interpellanza di Tamara Merlo e Fiorenzo Dadò.

I due granconsiglieri - rispettivamente di Più Donne e PPD - ritengono le informazioni richieste «necessarie e urgenti» ai fini della discussione politica e in vista di un’eventuale discussione generale. L’argomento è tornato nell’aula del Parlamento in seguito all’inasprimento della condanna nei confronti dell’ex funzionario cantonale (del DSS), colpevole non solo di coazione sessuale ma anche di violenza carnale.