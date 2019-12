Se vi si parasse davanti una persona paranoide, che si vede sempre come vittima, e vi dicesse che no, lui della figliastra non ha mai abusato sessualmente, è tutta un’invenzione dell’ex moglie che vuole vendicarsi di lui, gli credereste? È la domanda con cui è stata chiamata a confrontarsi oggi pomeriggio la Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Mauro Ermani. Per l’accusa la risposta è chiara: quegli abusi ci sono stati e per questo l’imputato - i cui disturbi della personalità sono stati evidenziati da una perizia psichiatrica - va condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere. Per la difesa, invece, è innocente, e va quindi condannato a una pena pecuniaria di 360 aliquote, sospese (a suo carico vi sono altri reati, in particolare ripetuta guida senza patente, che non sono contestati).

Ambito familiare burrascoso

I fatti per cui un 69.enne ticinese residente nel Bellinzonese si trova alla sbarra sono da inquadrarsi in un ambito familiare che si può definire burrascoso. Gli abusi si sarebbero consumati nella casa di famiglia tra l’estate del 2013 e il marzo 2014, e sarebbero stati quattro. Nella casa abitavano, oltre all’imputato, la moglie (oggi ex), la figliastra (la presunta vittima, allora minorenne) e la figlia naturale della coppia.

L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti, è nata da una denuncia dell’ex moglie, che sospettava che il marito avesse abusato sessualmente della figlia. Quelle accuse sono poi cadute nel vuoto (è stato firmato un decreto d’abbandono), ma hanno spinto la figliastra a rivelare alla madre - per timore che lo stesso potesse capitare alla sorellina - che lei, sì, aveva subito degli abusi dal patrigno. In quattro circostanze, andando dai toccamenti a un rapporto completo. È dunque scattata una nuova denuncia che si è concretizzata nel procedimento iniziato oggi. Il 69.enne, con un lontano precedente specifico nel 1978 per violenza carnale, è accusato di ripetuta coazione sessuale (in parte tentata), violenza sessuale e atti sessuali con fanciulli. Nonché di un’altra serie di reati legati all’aver stalkerato in vari modi la moglie, anche mettendole le mani addosso, in seguito alla separazione dei due: «Ha abusato sessualmente della figliastra e psicologicamente della ex moglie», ha riassunto Pedretti.

La testimonianza dell’amica

L’imputato respinge tutte le accuse di abusi e di violenza fisica ai danni della ex moglie. La domanda è quindi a chi credere. L’accusa ha citato in particolare due elementi che corroborerebbero la sua tesi. L’imputato teneva un’agenda in cui riassumeva tutte le sue giornate e dove marcava in modo distintivo - sempre allo stesso modo - anche ogni suo rapporto sessuale. Secondo Pedretti, si è segnato anche i rapporti con la figliastra: la sigla che ha usato nelle quattro occasioni in cui avrebbe compiuto gli abusi non è la stessa di quella con cui era solito fare riferimento a un rapporto con l’ex moglie. Inoltre la figliastra - che chiede il riconoscimento di 20.000 franchi per torto morale - ha raccontato degli abusi alla sua migliore amica ancora prima di confidarsi con la madre, quindi in tempi non sospetti. Sarebbe stata inoltre lineare nelle sue dichiarazioni.

La rivalsa dopo un litigio

Di avviso opposto la difesa (l’uomo è rappresentato d’ufficio dall’avvocato Sandra Xavier), che ha lungamente sottolineato le contraddizioni che in realtà vi sarebbero tra le diverse versioni rese dalla giovane. La teoria è che sia la figliastra che l’amica siano state imboccate dall’ex moglie e dal suo nuovo compagno per vendicarsi dell’imputato. Vendetta che sarebbe conseguente a un litigio fra i tre nel marzo del 2015. Anche qui: secondo Pedretti l’imputato ha aggredito i due, mentre secondo Xavier ha esercitato la legittima difesa dopo essere stato aggredito.

