Durante le partite della prima squadra dell’HCAP, così come in occasione di altri eventi con forte presenza di pubblico, i posteggi si troveranno sul campo d’aviazione. Verrà però aperto solo due ore e mezzo prima dell’inizio degli incontri di disco su ghiaccio, cioè alle 17.15 per le partite del venerdì e del sabato e alle 13.15 per quelle che si disputano la domenica. Chi volesse raggiungere prima di questi orari lo stadio dovrà lasciare l’auto nei posteggi pubblici presenti nell’abitato di Ambrì. L’accesso al quartiere Canton Uri dalla strada cantonale sarà bloccato dalle 18; vi si potrà far capo unicamente con un permesso che verrà rilasciato dal Comune. Le richieste saranno da indirizzare alla cancelleria comunale ([email protected]). Hanno diritto a richiedere il permesso d’accesso unicamente i residenti e proprietari di abitazioni del quartiere. Il Municipio rammenta infine che per motivi di sicurezza, ad eccezione delle partite della prima squadra o di altri eventi all’interno dello stadio con una presenza importante di pubblico, vige il divieto assoluto di accedere al campo di aviazione. L’aeroporto è infatti aperto al volo oppure affittato nei mesi di gennaio e febbraio per lo svolgimento di corsi auto invernali. Nel caso di eventi particolari (gare automobilistiche, raduni, feste, gare sportive o altro ancora) la strada sarà bloccata e tutte le indicazioni sul traffico verranno gestite di volta in volta.