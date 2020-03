L'OTR Bellinzonese e Alto Ticino e la Città di Bellinzona, per quanto riguarda la gestione dei Castelli di Bellinzona, a seguito delle nuove disposizioni cantonali emanate ieri sera in merito all’emergenza Covid-19 e nel pieno rispetto e nell'osservanza di queste regole, desiderano informare che da subito i musei e le sale espositive dei Castelli di Bellinzona restano chiusi al pubblico fino al 29 marzo 2020.

La mostra temporanea "immaginatura” Dipinti di Eric Alibert" per i 60 anni di Pro Natura attualmente in esposizione a Castelgrande, resta temporaneamente chiusa, così come è da subito sospesa anche l’attività Escape Room che si svolge all’interno degli spazi della Torre Nera di Castelgrande.

Le corti esterne restano visitabili nel rispetto delle nuove regole emanate in data 10.03.2020 dal Consiglio di Stato, che riguardano la frequentazione dei luoghi pubblici. Gli accessi ai Castelli restano quindi normalmente agibili. Per quanto riguarda l’accesso tramite gli ascensori da Piazza del Sole, si invita a rispettare le normative indicate per l’utilizzo dello stesso.