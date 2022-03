Il Municipio di Bellinzona ha approvato in una delle ultime sedute due messaggi tramite cui sottopone al Legislativo altrettanti nuovi regolamenti comunali: quello per la fornitura elettrica, e quello per la fornitura di acqua potabile. Il primo sostituisce quello entrato in vigore nel 2010, prima che venisse costituito il nuovo ente autonomo Azienda multiservizi Bellinzona, che ha raccolto il testimone dall’ex municipalizzata. «Rispetto alla precedente versione – scrive l’Esecutivo – l’intenzione è quella di emanare un regolamento di facile lettura, più dinamico e meno ridondante». Si tratta inoltre si mantenersi al passo coi tempi di fronte alle «incognite politiche e commerciali ancora aperte» nell’ambito della politica energetica federale, a sua volta confrontata con le incertezze internazionali. Anche per il secondo regolamento, quello per la fornitura di acqua potabile, si tratta di allinearsi al nuovo ente giuridico, attivo pure in ambito idrico, introducendo tra le altre cose nuove disposizioni relative all’utilizzo dei «contatori intelligenti» con funzionalità di telelettura.