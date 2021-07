Se non ci fosse stata la pandemia di coronavirus che ha imposto la sospensione dei lavori, oggi la maggior parte delle abitazioni dei quartieri di Moleno, Preonzo, Pianezzo e Sant’Antonio sarebbe già dotata dei contatori dell’acqua potabile. Come scrive il Municipio cittadino in risposta ad una interrogazione del consigliere comunale PLR Fabio Briccola, a seguito dell’aggregazione nel 2018 l’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) ha assunto la gestione tecnica ed amministrativa delle aziende dell’acqua potabile degli ex Comuni. Per quanto riguarda i contatori, erano a quel momento quattro i quartieri ad esserne sprovvisti: come detto quelli di Moleno, Preonzo, Pianezzo e Sant’Antonio. Ebbene, nel corso del 2019 i contatori per il rilevamento dei consumi privati sono stati posati a Preonzo (330 apparecchi) e Moleno (65). L’anno successivo era prevista la posa anche nel quartiere di Pianezzo, ma a causa della situazione pandemica i lavori sono stati fortemente rallentati.